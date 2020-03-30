Шахтер закупил 10 аппаратов искусственной вентиляции легких

Новости спорта:Клуб поддержит медучреждения в борьбе с коронавирусом.

Шахтер передаст в харьковские больницы 10 аппаратов искусственной вентиляции легких. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Оборудование поступит в медицинские учреждения области в апреле несколькими траншами.

"В тяжелое для всех время нужно найти силы и ресурсы для помощи тем, кто в этом нуждается. Мы направим 10 аппаратов ИВЛ в Харьковский регион. Надеемся, оборудование будет эффективно использовано в борьбе с эпидемией коронавируса в городе и в области", - заявил генеральный директор клуба Сергей Палкин.

Напомним, что в Украине ввели карантин и приостановили все спортивные турниры из-за пандемии коронавируса. На данный момент в стране зафиксировано 480 случаев заражения болезнью.

Ранее сообщалось, что Шахтер выделил 300 миллионов гривен на борьбу с коронавирусом.