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Шахтер закупил 10 аппаратов искусственной вентиляции легких

Шахтер закупил 10 аппаратов искусственной вентиляции легких
14:34 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: ФК Шахтар

Новости спорта:Клуб поддержит медучреждения в борьбе с коронавирусом.

Шахтер передаст в харьковские больницы 10 аппаратов искусственной вентиляции легких. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Оборудование поступит в медицинские учреждения области в апреле несколькими траншами.

"В тяжелое для всех время нужно найти силы и ресурсы для помощи тем, кто в этом нуждается. Мы направим 10 аппаратов ИВЛ в Харьковский регион. Надеемся, оборудование будет эффективно использовано в борьбе с эпидемией коронавируса в городе и в области", - заявил генеральный директор клуба Сергей Палкин.

Напомним, что в Украине ввели карантин и приостановили все спортивные турниры из-за пандемии коронавируса. На данный момент в стране зафиксировано 480 случаев заражения болезнью.

Украинские баскетболисты будут получать перстни, как в НБА

Ранее сообщалось, что Шахтер выделил 300 миллионов гривен на борьбу с коронавирусом.

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ФК Шахтер, УПЛ, Карантин, Коронавирус, ИВЛ.
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