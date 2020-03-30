Коноплянка: Шевченко дал нам мечту

Новости спорта:Звезда сборной Украины по футболу поделился ожиданиях от предстоящего чемпионата Европы, который перенесен на 2021 год.

Игрок, в частности, отметил роль главного тренера нашей национальной команды Андрея Шевченко, который "дал мечту" украинским футболистам, сообщает пресс-служба УЕФА.

"Первой цели мы достигли - вышли на Евро. Лично я мыслями уже там. Следующая задача - выйти из группы, - заявил Коноплянка. - Мы такой путь проделали не для того, чтобы потом уехать после трех матчей. Надо двигаться шаг за шагом. Для начала - выйти из группы. Если добьемся этого - будем ставить следующую цель...

Нужно честно говорить: мало кто верил, что мы обойдем Португалию и досрочно займем первое место в отборочной группе, - признался Коноплянка. - И никто не мог подумать, что мы будем играть в такой приятный, красивый футбол. Но важнее, что мы поверили в самих себя. Мы правильно восприняли философию тренерского штаба и продолжаем прогрессировать. Андрей Шевченко дал нам мечту - играть в футбол и получать удовольствие. Другой раз уходишь с поля - и ты настолько доволен!

В такие моменты понимаешь, ради чего ты вообще в семь лет пошел на футбол. Вот ради чего - ради таких эмоций!"