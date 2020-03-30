Неймар собрал друзей для самоизоляции

Новости спорта:Неймар с друзьями прилетели в Бразилию вместе из Франции.

Лидер французского "Пари Сен-Жермен" Неймар в настоящее время находится у себя на родине в Бразилии на самоизоляции. Об этом сообщает агенство АР.

Как отмечается, что после приостановки чемпионата Франции Неймар вскоре вернулся в Бразилию. По словам представителя Неймара, футболист соблюдает все правила и находится в доме со всеми друзьями, которые прилетели в Бразилию вместе с ним из Франции". Как известно, матчи Лиги 1 были приостановлены из-за пандемии коронавируса в стране.

"Барселона", не особо обращая внимания на коронавирус, предпринимает попытки заполучить форварда "Интера" Лаутаро Мартинеса. При этом, не упускает из внимания своего старого знакомого Неймара. "Террикон" сравнивает этих двух футболистов во всем их многообразии.