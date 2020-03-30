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Криштиану Роналду: Давайте оставаться дома

Криштиану Роналду: Давайте оставаться дома
16:49 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Футболист призвал помочь врачам, которые спасают жизни.

Нападающий туринского "Ювентуса" и национальной команды Португалии Криштиану Роналду призвал людей не покидать свои дома из-за пандемии коронавирусной инфекции.

"В этот трудный для всего мира момент давайте будем благодарны за то, что имеет значение — наше здоровье, наши семьи, наших близких. Давайте оставаться дома. Поможем всем работникам здравоохранения, которые спасают жизни", — написал португалец на своей странице в "Твиттере".

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Ранее Роналду показал своим детям, как нужно пользоваться дезинфицирующим средством для рук.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, в мире от вируса скончалось более 35 тыс. человек.

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Португалия, Криштиану Роналду, Карантин, Коронавирус.
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