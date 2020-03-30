Российская биатлонистка перенесла коронавирус

Новости спорта:Биатлонистка из Саратова Анастасия Халиуллина сдала положительный тест на коронавирус.

Российская биатлониста Анастасия Халиуллина заразилась коронавирусом после возвращения из Австрии. По словам президента Союза биатлонистов России Владимира Драчева, она находится в стационаре.

"Нам сказали, что тест у Анастасии дал положительный результат. Я разговаривал с Настей, она говорит, что болезнь прошла, симптомов нет. Скорее всего, вся болезнь, которая проходила в течение 3-4 дней, у нее прошла дома", — сказал Драчев.

"Был насморк, кашель, температура. Сейчас уже остаточные явления. По сути, она выздоровела еще дома. Повторюсь, ждем окончательную информацию, в том числе от врачей".

21-летняя Халиуллина пока не дебютировала на уровне Кубка мира, выступая на юниорском Кубке IBU.