Футболисты Барселоны откажутся от 70% зарплаты

Новости спорта:Футболисты делают это, чтобы финансово помочь сотрудникам каталонского клуба.

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси объявил о решении игроков каталонцев помочь своему клубу в условиях пандемии коронавируса. Аргентинец сообщил на своей странице в Instagram, что игроки "Барселоны" откажутся от 70% своей зарплаты.

Кроме того Месси вместе со своими партнерами намерен перевести деньги сотрудникам клуба, чтобы они смогли получить зарплату в условиях карантина.

"Нас не перестает удивлять, что внутри клуба были те, кто пытался оказать на нас давление и заставить сделать то, что мы и так собирались сделать. Соглашение отложили на несколько дней из-за того, что мы искали правильный способ помочь клубу и его работникам в эти трудные времена", - написал Месси.

Напомним, ранее появилась информация, что из-за отмены матчей в условиях карантина финансовые потери "Барселоны" могут достичь 100 млн евро.