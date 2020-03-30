Игрок Шахтера увидел плюсы в карантине

Новости спорта:Хавбек "Шахтера" - о пандемии коронавируса.

Полузащитник "Шахтера" Сергей Болбат рассказал о том, как проводить время на карантине:

"Да в целом занимаюсь тем же, чем и большинство людей, оказавшихся в подобной ситуации: сижу дома, читаю книги, смотрю фильмы. Появилось драгоценное время побыть в кругу семьи. Этого очень не хватало, потому у карантина есть и свои плюсы. Если говорить в общем о пандемии, то ситуация крайне сложная.

Хочу, чтобы поскорее все закончилось, а люди вернулись к привычному образу жизни. Когда услышали первые новости из Китая о коронавирусе, мало кто мог поверить, что все так обернется. Осознаем серьезность проблемы.

Занимаюсь дома, выполняю программу, которую отправляют нам тренеры, жена составляет мне компанию. "Шахтер" сработал в этой ситуации, как всегда, на высочайшем уровне: нам расписали план тренировок, дали рекомендации по питанию, каждый день медицинский штаб собирает данные о состоянии футболистов и их семей. Работаем в поте лица, насколько позволяют условия".