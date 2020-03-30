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Буяльский: Выручают кот Милан и собака Верда

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Буяльский: Выручают кот Милан и собака Верда
17:58 Сегодня Телеграф ФК Динамо Киев

Новости спорта:Хавбек рассказал, чем занят на карантине.

Полузащитник "Динамо" Виталий Буяльский соблюдает правила карантина, индивидуально тренируется, поддерживая форму, уделяет время семье и домашним питомцам – коту Милану и собаке Верде:

"Провожу время с семьей, также с тренером работаю индивидуально. Рядом с домом есть небольшая площадка, там и занимаюсь – и так каждый день. Поддерживаю связь с ребятами по команде – постоянно списываемся, также общаюсь с докторами и персоналом клуба. Соблюдаю правила карантина: хожу в маске и перчатках, стараюсь как можно меньше контактировать с другими людьми. Пару раз выезжал на рыбалку, перед сном могу посмотреть фильм – словом, ничего экстраординарного.

Конечно, бывает скучно, но выручают домашние любимцы – кот Милан и собака Верда. Милан у нас уже давно – года четыре или пять. Он исключительно домашний, на улицу не выходит. А Верда в нашем доме появилась всего несколько месяцев назад – на мой День рождения – 6-го января. Это подарок жены, она взяла ее из питомника, там же ей дали и имя. Одно время мы искали собаку, но затем отложили этот вопрос и забыли о нем. Так что ее подарок стал одновременно и долгожданным, и неожиданным. Я был очень рад, когда увидел щенка, порода – кане-корсо. Питомцы уже привыкли друг к другу и нормально ладят. В силу возраста собака больше любит играть, а кот – поспать и покушать, так что они редко пересекаются (улыбается). Также Верда быстро нашла общий язык с дочкой.

Если честно, не думал, что собаке нужно будет уделять слишком много времени, но оказалось, это так: нужно делать прививки, гулять с ней и т.д. Этим, в основном, занимаюсь я, ведь это мой подарок, потому и ответственность на мне (улыбается). Милану же требуется гораздо меньше внимания – покормить и наполнитель в лотке поменять.

Что касается дрессировки, у меня это первая собака, и сам в этом вопросе не очень хорошо разбираюсь, поэтому мы нашли специалиста, который занимается обучением Верды, а также нам помогает и рассказывает обо всех нюансах. Это необходимо, чтобы животное нормально вело себя в социуме и по отношению к хозяевам.

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Естественно, во время карантина они оба нас развлекают, не дают скучать, но слишком много играть тоже неправильно, особенно, с собакой, ведь она начинает чрезмерно баловаться, а должна быть дисциплинированной. Стараемся все делать в меру", – сказал Буяльский.

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