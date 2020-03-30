Фатих Терим вылечился от коронавируса

Новости спорта:Ранее у 66-летнего тренера Галатасарая диагностировали COVID-19.

Главный тренер Галатасарая Фатих Терим выписан из больницы по решению медицинской комиссии. 23 марта у 66-летнего наставника диагностировали коронавирус.

Терим провел в больнице семь дней. Его состояние улучшилось и теперь тренер продолжит лечение дома. Наставник будет находиться на карантине в течение 14 дней.

В 2017 году Терим в четвертый раз в своей карьере возглавил Галатасарай. Вместе с командой он восемь раз становился чемпионом Турции, а также стал обладателем Кубка УЕФА (1999/00). Также наставник известен работой со сборной Турции, Фиорентиной и Миланом.

Напомним, что в середине марта розыгрыш чемпионата Турции был приостановлен на три недели из-за пандемии коронавируса.

На сегодняшний день в Турции зафиксированы более девяти тысяч случаев заражения коронавирусом COVID-19. По всему миру — 740 тысяч.