Тите: С Неймаром у Бразилии совсем другой потенциал

Новости спорта:Наставник сборной Бразилии оценил игру Неймара.

Главный тренер сборной Бразилии Тите поделился мнением о нападающем "Пари Сен-Жермен" Неймаре.

"Неймар привносит непредсказуемость в игру команды. Он предлагает решения, которые не могут предложить другие футболисты. С ним у команды совсем другой потенциал, потому что он блистает на поле. Я говорю о том Неймаре, который находится на пределе своих возможностей. Он важен, но не незаменим", — приводит слова Тите France Football.

В нынешней кампании Неймар забил 18 мячей отдал 10 результативных передач в 22 матчах во всех турнирах на клубном уровне.

Ранее Неймар выразил благодарность работникам медицины, которые ведут борьбу с пандемией коронавируса.