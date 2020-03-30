Хави оценил широкий жест Месси и компании

Новости спорта:Экс-капитан Хави оценил заявлении Месси и игроков Барселоны.

Бывший игрок "Барселоны" Хави, возглавляющий катарский клуб "Аль-Садд", прокомментировал заявление нападающего Лионеля Месси и других футболистов каталонской команды.

Ранее Месси объявил, что игроки первой команды "Барселоны" откажутся от 70% зарплаты, чтобы помочь клубу в непростое время. Аргентинец рассказал, что он и его одноклубники переведут деньги работникам "Барселоны", чтобы они смогли получить свою зарплату в полном объёме.

"Действительно широкий жест! Поздравляю! Как всегда остаётесь примером", — написал Хави в комментариях под постом Месси на странице в "Инстаграме".

В марте чемпионат Испании, как и практически все другие европейские лиги, был приостановлен из-за пандемии коронавируса.