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Хави оценил широкий жест Месси и компании

Хави оценил широкий жест Месси и компании
20:29 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Экс-капитан Хави оценил заявлении Месси и игроков Барселоны.

Бывший игрок "Барселоны" Хави, возглавляющий катарский клуб "Аль-Садд", прокомментировал заявление нападающего Лионеля Месси и других футболистов каталонской команды.

Ранее Месси объявил, что игроки первой команды "Барселоны" откажутся от 70% зарплаты, чтобы помочь клубу в непростое время. Аргентинец рассказал, что он и его одноклубники переведут деньги работникам "Барселоны", чтобы они смогли получить свою зарплату в полном объёме.

"Действительно широкий жест! Поздравляю! Как всегда остаётесь примером", — написал Хави в комментариях под постом Месси на странице в "Инстаграме".

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Барселона, Лионель Месси, Хави, Новости спорта.
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