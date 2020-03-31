Скачать
Вторник, 31.03.2020
Названа новая дата боя Усик - Чисора
Названа новая дата боя Усик - Чисора
Как пандемия повлияет на стоимость футболистов
Как пандемия повлияет на стоимость футболистов
Фатих Терим вылечился от коронавируса
Фатих Терим вылечился от коронавируса
Новые даты Олимпийских игр в Токио снова сместили
Новые даты Олимпийских игр в Токио снова сместили

Звездные футболисты Халк и Оскар вернулись в Китай за 11 минут до закрытия

Звездные футболисты Халк и Оскар вернулись в Китай за 11 минут до закрытия
07:55 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Халк и Оскар успели вернуться в Китай за 11 минут до закрытия границ.

Бразильские игроки клуба "Шанхай СИПГ" Халк и Оскар на минувшей неделе успели вернуться в Китай, попав в страну за 11 минут до закрытия её границ, сообщает Marca.

Китай, чьё руководство недавно объявило об окончании эпидемии коронавируса в стране, закрыл границу для иностранцев в полночь 27 марта, чтобы избежать повторного проникновения вируса. Бразильцы, летевшие с родины, прибыли на КПП в 23:49 26 марта. После прилёта оба игрока были сразу помещены на 14-дневный карантин. При этом ряд игроков чемпионата Китая, который должен возобновиться в мае, не успели приехать в страну.

Малиновский в Италии: Сложно видеть столько смертей

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от коронавируса скончалось более 33 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 151 тыс.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бразилия, Китай, Оскар, Халк, Карантин.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Кличко-младший показал, чем занимается на карантине (Видео)
02 Хави оценил широкий жест Месси и компании
03 Гризманн хочет заполучить седьмой номер в Барселоне
04 Малиновский в Италии: Сложно видеть столько смертей
05 Глава НОК уверен в общей силе по проведению Олимпиады
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь