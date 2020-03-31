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У Месута Озила родилась дочь Эда (Фото)

У Месута Озила родилась дочь Эда (Фото)
09:08 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: Твиттер

Новости спорта:31-летний немецкий полузащитник лондонского "Арсенала" Месут Озил впервые стал отцом.

Хавбек лондонского "Арсенала" чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии Месут Озил стал отцом.

Об этом полузащитник сам сообщил в своем твитере - его жена Амине родила дочку. Ребенка назвали Эдой. "Слава богу, наша дочка Эда родилась здоровой. Господь желает, чтобы мы были хорошими сыновьями для него и всего человечества", - подчеркнул при этом Озил.

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Ранее, напомним, агент игрока Эркут Согут заверил, что следующий сезон Месут точно проведет в "Арсенале". "У него все еще остается 15 месяцев, и до тех пор он точно будет в "Арсенале". Он останется до конца своего контракта. Его уход исключен. Он дождется конца своего контракта, ему будет 32 к тому моменту, он станет свободным агентом, и это не такая уж плохая ситуация", - заявил Согут несколько недель назад.

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Сборная Германии, Турция, Месут Озил, Новости спорта.
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