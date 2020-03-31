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Штраф за ДТП английский футболист отдаст больнице

Штраф за ДТП английский футболист отдаст больнице
09:17 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Устроивший ДТП игрок Астон Виллы будет наказан.

Руководство "львов" из Бирмингема приняло решение оштрафовать капитана команды Джека Грилиша за нарушение режима карантина в рамках борьбы с коронавирусом. Об этом сообщается на официальном сайте футбольного клуба.

В своем заявлении клуб отмечает, что глубоко разочарован поступком игрока. Футболист признался, что совершил неправильный поступок. Грилиш получит дисциплинарное взыскание, а деньги от штрафа будут пожертвованы одной из больниц Бирмингема.

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Напомним, что Грилиш стал виновником дорожно-транспортного происшествия. Инцидент произошел в воскресенье в рано утра по местному времени. Грилиш на своем Range Rover врезался в две припаркованные машины. Ранее 24-летний футболист обратился к болельщикам оставаться дома.

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ДТП, ФК Астон Вилла, АПЛ, Чемпионат Англии, Джек Грилиш.
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