Скачать
Вторник, 31.03.2020
Названа новая дата боя Усик - Чисора
Названа новая дата боя Усик - Чисора
Как пандемия повлияет на стоимость футболистов
Как пандемия повлияет на стоимость футболистов
Фатих Терим вылечился от коронавируса
Фатих Терим вылечился от коронавируса
Новые даты Олимпийских игр в Токио снова сместили
Новые даты Олимпийских игр в Токио снова сместили

В Испании назвали крайний срок для восстановления чемпионата

В Испании назвали крайний срок для восстановления чемпионата
10:07 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Представители клубов рассматривают различные варианты продолжения сезона.

Ла Лига продолжает изучать варианты завершения сезона 2019/20. Представители организации считают, что крайний срок возобновления матчей — 27 июня.

Если Ла Лиге не удастся возобновить чемпионат до 27 июня, то, вероятно, текущий сезон будет завершен досрочно. Отметим, что представители клубов готовы возобновить сезон в июне и проводить матчи при пустых трибунах.

Ранее сообщалось, что Ла Лига и Ассоциация футболистов Испании рассматривают три варианта завершения сезона.

Напомним, что в среду, 1 апреля, УЕФА обсудит с представителями 55 национальных ассоциаций варианты переноса матчей и сроки вероятного возобновления чемпионатов.

В связи с пандемией коронавируса чемпионат Испании был приостановлен на неопределенный срок. Президент Ла Лиги Хавьер Тебас надеется, что матчи Примеры будут возобновлены в середине мая.

Барселона лидирует в Ла Лиге после 27 сыгранных туров. Каталонцы на два очка опережают Реал. В зоне вылета идут Мальорка, Леганес и Эспаньол.

Малиновский в Италии: Сложно видеть столько смертей

В Испании находится один из наибольших очагов распространения коронавируса в мире. Всего на территории страны зафиксировано более 85 тысяч заражений COVID-19, погибли более 7,2 тысяч человек.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Ла Лига, Чемпионат Испании, Новости спорта.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Малиновский в Италии: Сложно видеть столько смертей
02 Кличко-младший показал, чем занимается на карантине (Видео)
03 Хави оценил широкий жест Месси и компании
04 Гризманн хочет заполучить седьмой номер в Барселоне
05 Сборная Украины не сумела пробиться на Евро-2020
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь