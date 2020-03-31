В Испании назвали крайний срок для восстановления чемпионата

Новости спорта:Представители клубов рассматривают различные варианты продолжения сезона.

Ла Лига продолжает изучать варианты завершения сезона 2019/20. Представители организации считают, что крайний срок возобновления матчей — 27 июня.

Если Ла Лиге не удастся возобновить чемпионат до 27 июня, то, вероятно, текущий сезон будет завершен досрочно. Отметим, что представители клубов готовы возобновить сезон в июне и проводить матчи при пустых трибунах.

Ранее сообщалось, что Ла Лига и Ассоциация футболистов Испании рассматривают три варианта завершения сезона.

Напомним, что в среду, 1 апреля, УЕФА обсудит с представителями 55 национальных ассоциаций варианты переноса матчей и сроки вероятного возобновления чемпионатов.

В связи с пандемией коронавируса чемпионат Испании был приостановлен на неопределенный срок. Президент Ла Лиги Хавьер Тебас надеется, что матчи Примеры будут возобновлены в середине мая.

Барселона лидирует в Ла Лиге после 27 сыгранных туров. Каталонцы на два очка опережают Реал. В зоне вылета идут Мальорка, Леганес и Эспаньол.

В Испании находится один из наибольших очагов распространения коронавируса в мире. Всего на территории страны зафиксировано более 85 тысяч заражений COVID-19, погибли более 7,2 тысяч человек.