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Скрипник: Соблюдаем карантин и хотим сохранить высокое место

Скрипник: Соблюдаем карантин и хотим сохранить высокое место
12:16 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ФК Заря

Новости спорта:Главный тренер футболистов луганской "Зари" Виктор Скрипник поделился мыслями о перспективах луганского клуба в условиях пандемии коронавируса.

Наставник отметил, что шаги ФИФА и УЕФА относительно автоматического продления контрактов с игроками и персоналом помогут избежать скачков и хаоса, сообщает официальный сайт ФК "Заря".

"Понимаю шаги ФИФА и УЕФА в этом направлении. Мне кажется, это больше рекомендация, а не приказ. Это нужно еще обдумать, а потом принимать решение. Но пролонгация контрактов - одна из возможностей для того, чтобы не было скачков и хаоса... Я заинтересован в том, чтобы "Заря" продолжала жить и развиваться. Чтобы мы отстаивали те позиции, на которых сейчас находимся. Президент клуба Евгений Геллер заверил, что все будет хорошо. Есть большое понимание и желание работать дальше. Мы смотрим вперед, концентрируясь на той ситуации, которая происходит сейчас. Это соблюдение карантина, поддержание формы и желание доиграть чемпионат, сохранив за собой то место, которое имеем на данный момент", - заявил Скрипник.

Он также рассказал, как в условиях карантина тренерский штаб сохраняет функциональное состояние футболистов.

"Команде были розданы индивидуальные программы. Даже та программа, которая была на время зимнего отпуска, тоже подходит. Там была и групповая, и индивидуальная работа. Сейчас же, если делать из этой программы 50-70 процентов, получится хороший результат. И когда мы получим разрешение на возобновление тренировок, то за 2-3 недели до старта эта программа с головой компенсирует недостаток работы с мячом и командной работы", - отметил главный тренер ФК "Заря".

На вынужденную паузу в чемпионате Украины подопечные Скрипника ушли на втором месте в таблице чемпионата Украины, имея одинаковое количество очков с киевским "Динамо".

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В марте клуб покинул генеральный директор Сергей Рафаилов, работавший в "Заре" с ноября 2009 года.

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Чемпионат Украины, ФК Заря, Виктор Скрипник, УПЛ, Сергей Рафаилов.
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