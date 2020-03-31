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Аякс официально расторг контракт с полузащитником Абдельхаком Нури

Аякс официально расторг контракт с полузащитником Абдельхаком Нури
13:12 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:В клубе пытаются найти решение с семьей футболиста.

Аякс официально расторг контракт с полузащитником Абдельхаком Нури.

В случае продолжения договора он бы автоматически продлевался с 1 июля на прежних условиях.

Аякс выплачивал зарплату Нури с тех пор, как футболист перенес сердечный приступ и был помещен в искусственную кому в июле 2017 года. В 2018 году Абдельхак вышел из комы и на сегодняшний день живет в собственном доме, но о возвращении к прежнему состоянию говорить не приходится.

Амстердамский клуб поддерживает связь с семьей Нури и надеется найти решение, которое устроило бы все стороны. До 1 июля Аякс продолжит выплачивать зарплату согласно контракту Абдельхака.

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22-летний Нури отыграл за первую команду Аякса в 15 матчах. Он является воспитанником клуба и признавался лучшим игроком второго дивизиона Нидерландов.

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ФК Аякс, Футбол, Новости спорта, Новости футбола, Абдельхак Нури.
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