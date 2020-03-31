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Коноплянка назвал главный ключ к успеху с Шевченко

Коноплянка назвал главный ключ к успеху с Шевченко
15:31 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: Твиттер

Новости спорта:В такие моменты понимаешь, ради чего ты в 7 лет пошел на футбол.

Фланговый полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка рассказал о манере игры команды Андрея Шевченко.

- Мы стараемся гнуть свою линию, не отходит от нашего стиля: не поднимает мяч в воздух, играем в короткий пас, постоянно находимся близко друг к другу - если ты с мячом, рядом всегда есть помощь.

Но наибольший успех, на мой взгляд, - что мы играем действительно как команда. Не помню последний раз, когда мы выходили на поле и были настолько сплоченными. Понимаете, мы как одно целое! Я не помню, чтобы раньше такое было. Это главный ключ к успеху.

Думаю, что любому техническому футболисту (да и не техническом) нравится такой стиль. Почему мы все пришли в футбол? Потому что это захватывающая игра. Нам нравится играть с мячом. Когда ты с мячом, то получаешь максимальное удовольствие от игры.

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И Николаевич дал нам эту мечту - играть в футбол и получать удовольствие. Идешь с поля - и ты настолько доволен! В такие моменты понимаешь, ради чего ты вообще в 7 лет пошел на футбол. Вот ради чего - ради таких эмоций.

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Сборная Украины, Новости спорта, Новости футбола, Евгений Коноплянка.
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