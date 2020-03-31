Футбол в Германии возобновят не раньше мая

Новости спорта:17 апреля решат судьбу футбольного сезона в Германии.

Футбольная Бундеслига и вторая бундеслига не возобновятся раньше 30 апреля, сообщает сайт футбольной лиги Германии (DFL).

На фоне пандемии коронавируса и ее последствий сегодня клубы Германии единогласно приняли решение на общем собрании отложить возобновление турниров как минимум до 30 апреля.

Внеочередное собрание DFL назначено на 17 апреля. Тогда же определят дальнейшую судьбу футбольного сезона в Германии.

УЕФА пригласил генеральных секретарей всех 55 национальных ассоциаций на видеоконференцию, которая состоится 1 апреля. Цель видеоконференции - обсуждение вариантов нового календаря матчей, вопрос с контрактами игроков и система трансферов.

Напомним, в связи с пандемией коронавируса почти все европейские чемпионаты прекращены. Также бессрочно приостановили Лигу чемпионов и Лигу Европы.