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Коронавирус может повлиять на качество футбольных газонов

Коронавирус может повлиять на качество футбольных газонов
19:16 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Некоторые команды уже отказались от идеи замены газона.

Клубы английской Премьер-лиги готовы пересмотреть планы по замене газона на своих стадионах. Об этом сообщает Daily Mail.

В конце каждого сезона клубы АПЛ выделяют средства на то, чтобы заменить травяное покрытие. Процесс занимает от 50 до 60 дней и выполняется во время летнего перерыва.

По информации источника, в текущем сезоне ряд клубов решил отказаться от идеи замены газона из-за ситуации, вызванной пандемией коронавируса.

Руководство команд не уверено, что у них будет достаточно времени для обновления травяного покрытия, поскольку розыгрыш чемпионата планируют возобновить летом. Это может привести к ухудшению качества полей в следующем сезоне.

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Напомним, что футбол в Англии приостановили до 1 мая.

Ранее сообщалось, что клубам АПЛ нужно 14 голосов из 20, чтобы решить судьбу лиги.

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Футбол, АПЛ, Новости спорта, Чемпионат Англии.
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