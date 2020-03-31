Коронавирус может повлиять на качество футбольных газонов

Новости спорта:Некоторые команды уже отказались от идеи замены газона.

Клубы английской Премьер-лиги готовы пересмотреть планы по замене газона на своих стадионах. Об этом сообщает Daily Mail.

В конце каждого сезона клубы АПЛ выделяют средства на то, чтобы заменить травяное покрытие. Процесс занимает от 50 до 60 дней и выполняется во время летнего перерыва.

По информации источника, в текущем сезоне ряд клубов решил отказаться от идеи замены газона из-за ситуации, вызванной пандемией коронавируса.

Руководство команд не уверено, что у них будет достаточно времени для обновления травяного покрытия, поскольку розыгрыш чемпионата планируют возобновить летом. Это может привести к ухудшению качества полей в следующем сезоне.

Напомним, что футбол в Англии приостановили до 1 мая.

Ранее сообщалось, что клубам АПЛ нужно 14 голосов из 20, чтобы решить судьбу лиги.