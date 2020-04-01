Месси назвал 15 будущих звезд футбола

Новости спорта:Пятнадцать молодых игроков получили аванс от "инопланетянина".

Шестикратный обладатель Золотого мяча нападающий Барселоны Лионель Месси поделился своим мнением относительного того, кто из нынешних молодых игроков в будущем должен стать звездами. Об этом сообщает GiveMeSport.

Топ-15 молодых игроков по версии Месси:

- Трент Александер-Арнольд (Ливерпуль, Англия)

- Кристиан Пулишич (Челси, США)

- Мейсон Маунт (Челси, Англия)

- Фил Фоден (Ман Сити, Англия)

- Джейдон Санчо (Боруссия Д, Англия)

- Лука Йович (Реал М, Сербия)

- Кай Хаверц (Байер, Германия)

- Эдер Милитан (Реал, Бразилия)

- Усман Дембеле (Барселона, Франция)

- Хуссем Ауар (Лион, Франция)

- Френки де Йонг (Барселона, Нидерланды)

- Жоау Фелиш (Атлетико М, Португалия)

- Килиан Мбаппе (ПСЖ, Франция)

- Йосуа Киммих (Бавария, Германия)

- Бенжамен Павар (Бавария, Франция)

Напомним, нападающий "Барселоны" Лионель Месси объявил о решении игроков каталонцев помочь своему клубу в условиях пандемии коронавируса. Аргентинец сообщил на своей странице в Instagram, что игроки "Барселоны" откажутся от 70% своей зарплаты.