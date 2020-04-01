Скачать
Среда, 01.04.2020
Первый гол Милевского в сезоне (Видео)
Первый гол Милевского в сезоне (Видео)
Верняев сравнялся с Харлан
Верняев сравнялся с Харлан
От коронавируса умер экс-президент Марселя
От коронавируса умер экс-президент Марселя
Месси назвал 15 будущих звезд футбола
Месси назвал 15 будущих звезд футбола

Когда остановят чемпионат Беларуси

Когда остановят чемпионат Беларуси
09:32 Сегодня Телеграф pressball.by Фото: Фейсбук

Новости спорта:Чемпионат Беларуси остановят в случае возникновения критической ситуации.

Председатель Белорусской федерации футбола Владимир Базанов поделился мнением о проведении чемпионата Беларуси в период пандемии коронавируса.

"Критической ситуации нет, поэтому мы продолжаем чемпионат. Ко второму туру закупили 500 литров антисептика, развезли по стадионам. Самое главное, чтобы люди сами понимали. Мыли руки, чаще антисептиком пользовались. Не чихали, больными не шли на стадион.

Никто на нас не давит, ни УЕФА, ни ФИФА. Мы сами принимаем решение. Мы не говорим, что будем играть полностью чемпионат. Если будет какая-то критическая ситуация, тогда остановим турнир", — сказал Базанов в эфире программы "Спорт-кадр" на "Беларусь 5".

Первый гол Милевского в сезоне (Видео)

Напомним, что БАТЭ начал сезон с двух поражений и занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Беларуси

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Артем Милевский, Футбол, Чемпионат Беларуси, БАТЭ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Месси назвал 15 будущих звезд футбола
02 Украинский боксер "подхватил" гепатит А в бою с россиянином
03 От коронавируса умер экс-президент Марселя
04 Коронавирус может повлиять на качество футбольных газонов
05 Футбол в Германии возобновят не раньше мая
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь