Когда остановят чемпионат Беларуси

Новости спорта:Чемпионат Беларуси остановят в случае возникновения критической ситуации.

Председатель Белорусской федерации футбола Владимир Базанов поделился мнением о проведении чемпионата Беларуси в период пандемии коронавируса.

"Критической ситуации нет, поэтому мы продолжаем чемпионат. Ко второму туру закупили 500 литров антисептика, развезли по стадионам. Самое главное, чтобы люди сами понимали. Мыли руки, чаще антисептиком пользовались. Не чихали, больными не шли на стадион.

Никто на нас не давит, ни УЕФА, ни ФИФА. Мы сами принимаем решение. Мы не говорим, что будем играть полностью чемпионат. Если будет какая-то критическая ситуация, тогда остановим турнир", — сказал Базанов в эфире программы "Спорт-кадр" на "Беларусь 5".

Напомним, что БАТЭ начал сезон с двух поражений и занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Беларуси