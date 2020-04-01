Гармаш не думал о возвращении в Динамо

Новости спорта:Подобный вариант полузащитник будет обсуждать с турецким клубом в конце сезона.

Полузащитник Ризеспора Денис Гармаш, права на которого принадлежат Динамо, рассказал о своих перспективах в турецком клубе. По его словам, он не исключает возможность, при которой останется в Ризеспоре по окончанию аренды.

— Вы в Турции надолго?

— Срок аренды до лета.

— Хотите остаться в Ризеспоре?

— Я еще не думал об этом. Будем обсуждать, когда подойдет к концу срок аренды.

— Когда уезжали из Динамо, с Михайличенко общались?

— Когда уезжал, нет. Но перед этим был с ним разговор. Тренер пожелал удачи.

Гармаш был арендован Ризеспором в начале года. Он успел поучаствовать в восьми поединках за турецкую команду до ухода на паузу, отличившись двумя мячами.

Договор 29-летнего полузащитника с Динамо рассчитан до лета 2022 года. В Ризеспоре он выступает вместе с еще двумя украинцами: полузащитником Николаем Морозюком и форвардом Андреем Борячуком, арендованным у Шахтера.

Ризеспор после 26 туров идет в зоне вылета на 16-м месте, имея в активе 25 очков.