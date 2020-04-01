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Гармаш не думал о возвращении в Динамо

Гармаш не думал о возвращении в Динамо
12:11 Сегодня Телеграф zbirna.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Подобный вариант полузащитник будет обсуждать с турецким клубом в конце сезона.

Полузащитник Ризеспора Денис Гармаш, права на которого принадлежат Динамо, рассказал о своих перспективах в турецком клубе. По его словам, он не исключает возможность, при которой останется в Ризеспоре по окончанию аренды.

— Вы в Турции надолго?

— Срок аренды до лета.

— Хотите остаться в Ризеспоре?

— Я еще не думал об этом. Будем обсуждать, когда подойдет к концу срок аренды.

— Когда уезжали из Динамо, с Михайличенко общались?

— Когда уезжал, нет. Но перед этим был с ним разговор. Тренер пожелал удачи.

Гармаш был арендован Ризеспором в начале года. Он успел поучаствовать в восьми поединках за турецкую команду до ухода на паузу, отличившись двумя мячами.

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Договор 29-летнего полузащитника с Динамо рассчитан до лета 2022 года. В Ризеспоре он выступает вместе с еще двумя украинцами: полузащитником Николаем Морозюком и форвардом Андреем Борячуком, арендованным у Шахтера.

Ризеспор после 26 туров идет в зоне вылета на 16-м месте, имея в активе 25 очков.

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ФК Динамо (Киев), Денис Гармаш, Новости спорта, Новости футбола, ФК Ризеспор.
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