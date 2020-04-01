Беларусь призывают прекратить играть в футбол

Новости спорта:Беларусь призывают прекратить футбольные соревнования на время пандемии коронавируса.

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) призывает Беларусь прекратить соревнования на время пандемии коронавируса.

Генеральный секретарь FIFPro Йонас Бер-Хоффман считает "откровенно непонятным", почему в условиях пандемии коронавируса в Беларуси продолжается чемпионат.

"Мы призываем к тем же мерам, которые приняты во всем мире. Откровенно непонятно, как можно продолжать турнир в таких условиях. Здравый смысл говорит о том, что должны применяться одинаковые стандарты, мы будем добиваться этого", - передает слова Бер-Хоффмана Sport Arena.

У FIFPro нет представительства в Беларуси, поэтому профсоюз будет добиваться приостановления футбольного чемпионата через международные организации - ФИФА и УЕФА.

Напомним, что во время пандемии коронавируса Беларусь остается единственной страной в Европе, где продолжаются футбольные соревнования. В Высшей лиге белорусского первенства сыграны два тура, следующий должен состояться 3-5 апреля.

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