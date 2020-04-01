Новости спорта:Жиру ответил Бензема, который сравнил его с картингом, а себя — с Формулой-1.

Нападающий лондонского "Челси" Оливье Жиру прокомментировал слова форварда мадридского "Реала" Карима Бензема, который, отвечая на вопрос о сравнении с бывшим партнёром по национальной команде Франции, сказал: "Не путайте Формулу-1 с картингом".

"Люди говорят, что нельзя сравнивать болид Формулы-1 с картом. Единственное, что могу сказать по этому поводу, это то, что я чемпион мира. Довольно неплохо для карта", — приводит слова Жиру BeSoccer со ссылкой на BeFoot.

С 2015 года главный тренер сборной Франции Дидье Дешам не вызывает в команду Бензема. Причина — причастность футболиста к шантажу полузащитника Матьё Вальбуэна интимным видео. Жиру стал чемпионом мира в 2018 году.