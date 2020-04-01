Вратарь Мариуполя Худжамов покинул команду

Новости спорта:Футбольный клуб "Мариуполь" прекратил сотрудничество со своим вратарем Рустамом Худжамовым, который провел в клубе 8 сезонов.

Об этом сегодня, 1 апреля, сообщает пресс-служба ФК "Мариуполь".

"ФК "Мариуполь" и Рустам Худжамов прекратили сотрудничество... Футбольный клуб благодарит Рустама за профессионализм, яркую, надежную игру и желает успехов в дальнейшей спортивной жизни. Спасибо и удачи, капитан", - говорится и сообщении.

За азовцев воспитанник киевского "Динамо" играл с января 2012 года (с небольшими перерывами), стал чемпионом Первой лиги, был лидером и капитаном команды, а также вызывался в национальную сборную Украины. Всего за "Мариуполь" Рустам Худжамов сыграл 126 матчей в чемпионатах Украины (101 - в Премьер-лиге и 25 - в Первой лиге). Также в активе вратаря 5 игр в Лиге Европы.

"Весь этот период Худжамов входил в число лучших вратарей Украины", - отметили в пресс-службе.