FIFPro призывает Беларусь остановить чемпионат

Новости спорта:В Беларуси до сих пор проводят футбольный чемпионат.

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) считает "откровенно непонятным", почему продолжается чемпионат Беларуси в условиях пандемии коронавируса. Беларусь — единственная страна в Европе, где продолжаются футбольные соревнования высшего уровня.

"Мы призываем к тем же мерам, которые приняты во всем мире. Откровенно непонятно, как можно продолжать турнир в таких условиях. Здравый смысл говорит о том, что должны применяться одинаковые стандарты, мы будем добиваться этого", — заявил генеральный секретарь FIFPro Йонас Бер-Хоффман.

У FIFPro нет представительства в Беларуси, поэтому профсоюз будет добиваться приостановления чемпионата через ФИФА и УЕФА.

В Высшей лиге белорусского первенства сыграны два тура, следующий назначен на 3-5 апреля. Ранее украинец Артем Милевский, выступающий за Динамо-Брест, попал в символическую сборную тура.

Лидирует в Высшей лиге Беларуси ФК Минск, команда Милевского с четырьмя очками занимает пятое место.