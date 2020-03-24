Скачать
Вторник, 24.03.2020
Более жесткие меры: Кличко допустил закрытие Киева на въезд и выезд
Более жесткие меры: Кличко допустил закрытие Киева на въезд и выезд
Cоветы СБУ: Как позаботиться об онлайн-безопасности во время карантина
Как позаботиться об онлайн-безопасности во время карантина
Хирн заговорил о переносе боя Усик - Чисора
Хирн заговорил о переносе боя Усик - Чисора
Саксофонист Ману Дибанго умер от коронавируса
Саксофонист Ману Дибанго умер от коронавируса

Беларусь массово отказывает во въезде украинцам

Беларусь массово отказывает во въезде украинцам
15:10 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Более 300 украинцам отказали во въезде в Беларусь из-за "неподтвержденной цели поездки".

В течение недели свыше 300 украинцев не смогли попасть в Беларусь, получив отказ в пересечении границы из-за "неподтвержденной цели поездки", сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

"В последнее время пограничниками Украины фиксируется увеличение количества случаев отказа в пропуске гражданам Украины на территорию Республики Беларусь. В течение недели на территорию соседнего государства не смогли попасть более 300 наших соотечественников, которые направлялись через действующие пункты пропуска. Как отмечают сами путешественники, причиной в отказе им сообщают – "неподтвержденная цель поездки", - говорится в сообщении на сайте Госпогранслужбы во вторник.

Граждан Украины попросили учитывать эту информацию при планировании путешествий с целью экономии личных времени и денежных средств.

"Пускай там и сидят": Лукашенко отказался забирать туристов из-за границы

Кроме того, украинцам напомнили, что для предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19 руководство государства неоднократно рекомендовало гражданам воздержаться от выезда за границу. "Поэтому советуем придерживаться этих рекомендаций, а в зарубежные путешествия отправляться только в случае крайней необходимости", - подчеркивается в сообщении.

В Госпорганслужбе отметили, что после введения ограничений, связанных с распространением коронавируса, среди пунктов пропуска на границе с Беларусью продолжают функционировать:

- в Черниговской области: "Сеньковка – Веселовка", "Новые Яриловичи - Новая Гута", "Славутич – Комарин";

- в Киевской области: "Вильча – Александровка";

- в Житомирской области: "Выступовичи - Новая Рудня";

- в Ровенской области: "Городище - Верхний Теребежов", "Прикладники – Невель";

- в Волынской области: "Дольск – Мохро", "Домановое – Мокраны", "Пулемец – Томашовка".

Напомним: 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Беларусь, ГПСУ, Коронавирус, Covid-19, Коронавирус в Беларуси.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Вскрылись новые факты искусственного происхождения коронавируса
02 Пройдите тест и узнайте, что вы умеете делать лучше других
03 Новолуние 24 марта 2020 года: что можно и что нельзя делать в этот день
04 Коронавирус в Украине и мире: что известно на 24 марта
05 Ефимов день: приметы и обряды 24 марта
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Пандемия коронавируса: каждый пятый житель Земли изолирован
COVID-19: каждый пятый житель Земли изолирован
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 24 марта
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 24 марта
В Украине будут по-новому лечить туберкулез
В Украине будут по-новому лечить туберкулез
Covid-19: как вирусная пневмония поражает легкие и приводит к смерти
Covid-19: как вирусная пневмония поражает легкие и приводит к смерти
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь