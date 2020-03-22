"Пускай там и сидят": Лукашенко отказался забирать туристов из-за границы

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не будет посылать чартерные рейсы за теми белорусами, которые выехали из страны после предупреждений о коронавирусе. Об этом сообщает Белта.
Лукашенко отметил, что многие белорусы улетели на отдых, зная, что в мире сложная обстановка из-за пандемии и страны закрывают свои границы.
"Мы уже гвалтом кричим: не едьте за границу, побудьте дома. Нет, все равно прут за эту границу. Тем, кто выехал после наших предупреждений, никаких чартеров. Пускай там и сидят, если туда выехали", − подчеркнул глава государства.
Он также раскритиковал граждан, которые выехали из страны, пользуясь картой поляка.
"Бродят-ходят туда-сюда, а мы их встречаем и всех проверяем. Надо дать команду пограничникам: хочешь пойти в Польшу − пошел туда и сиди там. Надо по-человечески людей предупредить: никакого выезда за границу. Поехал − будешь там сидеть, пока не закончится эта пандемия", − указал Лукашенко.
По данным МИД Беларуси, за последние несколько суток за рубеж выехало около 11 тысяч граждан страны.
В Беларуси выявлено 76 случаев заражения коронавирусом, 15 человек успешно прошли курс лечения.
Напомним:
Всего в мире зафиксировано более 307 тыс. случаев заражения коронавирусом нового типа Covid-19. Более чем 13 тыс. случаев были летальными. Свыше 91 тыс.человек успешно прошли курс лечения.
В Украине по состоянию на утро 22 марта 47 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы.
Президент Беларуси Александр Лукашенко подверг критике решение ряда стран, в том числе России, закрыть границы в связи с пандемией коронавируса COVID-19.