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"Пускай там и сидят": Лукашенко отказался забирать туристов из-за границы

"Пускай там и сидят": Лукашенко отказался забирать туристов из-за границы
11:18 Сегодня Телеграф Укринформ

Президент Беларуси Александр Лукашенко выступил против возвращения в страну граждан, выехавших после предупреждения о пандемии коронавируса.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не будет посылать чартерные рейсы за теми белорусами, которые выехали из страны после предупреждений о коронавирусе. Об этом сообщает Белта.

Лукашенко отметил, что многие белорусы улетели на отдых, зная, что в мире сложная обстановка из-за пандемии и страны закрывают свои границы.

"Мы уже гвалтом кричим: не едьте за границу, побудьте дома. Нет, все равно прут за эту границу. Тем, кто выехал после наших предупреждений, никаких чартеров. Пускай там и сидят, если туда выехали", − подчеркнул глава государства.

Он также раскритиковал граждан, которые выехали из страны, пользуясь картой поляка.

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"Бродят-ходят туда-сюда, а мы их встречаем и всех проверяем. Надо дать команду пограничникам: хочешь пойти в Польшу − пошел туда и сиди там. Надо по-человечески людей предупредить: никакого выезда за границу. Поехал − будешь там сидеть, пока не закончится эта пандемия", − указал Лукашенко.

По данным МИД Беларуси, за последние несколько суток за рубеж выехало около 11 тысяч граждан страны.

В Беларуси выявлено 76 случаев заражения коронавирусом, 15 человек успешно прошли курс лечения.

Напомним: 

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Беларусь, Александр Лукашенко, Коронавирус, Covid-19, Коронавирус в Беларуси.
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