В Беларуси от коронавируа излечились уже 15 человек

В Беларуси число инфицированных новым коронавирусом увеличилось с 69 до 76 человек, следует из данных, опубликованных министерством здравоохранения страны.
"На сегодняшний день 15 пациентов, у которых тест дал положительный результат, уже вылечены и выписаны из медицинских учреждений. Еще 61 пациент находится в больницах под постоянным медицинским контролем и на лечении. Часть из пациентов данной категории, после прохождения лечения, уже получили отрицательные тесты и готовятся к выписке. Планируется, что она состоится в начале следующей недели", - сказано в сообщении Минздрава.
Там отмечается, что в Беларуси с 23 января 2020 года организована процедура тестирования граждан на коронавирусную инфекцию. За все это время проведено уже более 20 тыс. тестов.
В Украине коронавирусная инфекция Covid-19 (пневмония нового типа) впервые была диагностирована 3 марта 2020 года в Черновцах. 13 марта был зафиксирован первый летальный исход в результате коронавирусной инфекции. На 21 марта 2020 в Украине насчитывалось 41 заразившихся, из них умерших — 3.
О ситуации в мире:
В Бельгии за последние сутки от вызванной коронавирусом болезни COVID-19 умерли 30 человек, таким образом общее количество жертв на данный момент составляет 67.
С начала вспышки коронавирусной инфекции в мире на Covid-19 заболели более 276, 468 тысяч человек. Болезнь забрала 11 417 жизней. А вот побороли болезнь более 91,954 тысячи пациентов.
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