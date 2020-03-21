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В Беларуси от коронавируа излечились уже 15 человек

В Беларуси от коронавируа излечились уже 15 человек
15:39 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Число инфицированных коронавирусом в Беларуси выросло с 69 до 76 человек.

В Беларуси число инфицированных новым коронавирусом увеличилось с 69 до 76 человек, следует из данных, опубликованных министерством здравоохранения страны.

"На сегодняшний день 15 пациентов, у которых тест дал положительный результат, уже вылечены и выписаны из медицинских учреждений. Еще 61 пациент находится в больницах под постоянным медицинским контролем и на лечении. Часть из пациентов данной категории, после прохождения лечения, уже получили отрицательные тесты и готовятся к выписке. Планируется, что она состоится в начале следующей недели", - сказано в сообщении Минздрава.

Там отмечается, что в Беларуси с 23 января 2020 года организована процедура тестирования граждан на коронавирусную инфекцию. За все это время проведено уже более 20 тыс. тестов.

В Украине коронавирусная инфекция Covid-19 (пневмония нового типа) впервые была диагностирована 3 марта 2020 года в Черновцах. 13 марта был зафиксирован первый летальный исход в результате коронавирусной инфекции. На 21 марта 2020 в Украине насчитывалось 41 заразившихся, из них умерших — 3.

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Россия, Беларусь, Пандемия, Коронавирус.
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