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Коронавирус в мире: Лукашенко назвал глупостью закрытие странами границ

Коронавирус в мире: Лукашенко назвал глупостью закрытие странами границ
12:10 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Александр Лукашенко назвал глупостью закрытие Россией и другими странами границ из-за коронавируса.

Президент Беларуси Александр Лукашенко подверг критике решение ряда стран, в том числе России, закрыть границы в связи с пандемией коронавируса COVID-19.

"Многие страны закрыли свою территорию для иностранцев. Так поступили и пять стран - соседок Беларуси. Глупость абсолютная и несусветная, и это уже подтверждается. Это никак не защищает Россию. Тем более закрывают выборочно. Но это их дело. Люди оценят все, что происходит у нас с закрытием границ", - заявил Лукашенко, которому в четверг доложили об эпидемиологической ситуации в стране.

Президента цитирует госагентство БелТА.

По словам главы государства, то, что Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию, для Беларуси не имеет никакого значения, поскольку в стране и прежде внимательно относились к борьбе с инфекциями, и не только с коронавирусом.

"На карте не осталось практически ни одной страны, где бы ни поселился этот вирус. Но одно дело, когда где-то в Северной Африке один человек, а другое дело, когда за сутки только в Италии погибли 475 человек. Разница большая", - добавил он.

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Вместе с тем Лукашенко отметил, что быстрое распространение заболевания позволило "встряхнуть" белорусскую систему здравоохранения, особенно вирусологов и эпидемиологов.

"Хорошо, что мы с советских времен сохранили эту систему. А так мы людей лечим, а что там с эпидемиологической обстановкой? Этот психоз заставил нас как-то встряхнуться и в этом направлении поработать", - пояснил он.

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Напомним: 

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Беларусь, Александр Лукашенко, Коронавирус, Covid-19, Коронавирус в Беларуси.
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