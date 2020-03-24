В Киеве в аэропорту зафиксировали еще один случай коронавируса

Новости Украины:У гражданки Украины, эвакуированной из одной из стран Европейского Союза, по прилету в аэропорт "Борисполь" (Киев) обнаружили симптомы коронавируса.

В аэропорту "Борисполь" гражданка Украины, у которой обнаружили коронавирус, несмотря на требования врачей, хотела пройти линию паспортного контроля и покинуть пределы аэропорта, сообщает пресс-служба МВД страны со ссылкой на Госпогранслужбу.

"Женщина, экспресс-тест которой показал положительный результат, прилетела эвакуационным рейсом из стран ЕС. Несмотря на требования врачей, она хотела пройти линию паспортного контроля и покинуть пределы аэропорта", - говорится в обнародованном во вторник на странице МВД в соцсети Фейсбук сообщении.

Согласно информации, после разъяснительной работы о необходимости дальнейшего медицинского обследования женщину направили в одну из больниц Киева.

Как сообщалось, украинские пограничники оформили за прошедшие сутки более 22 тысяч человек, из них на въезд - более 15 тысяч, в том числе 13 тысяч - это украинцы, вернувшиеся из-за границы. В пункте пропуска "Борисполь" при оформлении на прилет пассажиров одного из авиарейсов, гражданин Украины пожаловался на плохое самочувствие. Мужчине провели экспресс-тест, который показал положительный результат и подтвердил заболевание коронавирусом. Больного сразу доставили в инфекционное отделение больницы.

Напомним: