В аэропорту Борисполь у мужчины выявили коронавирус

Украинские пограничники оформили за прошедшие сутки более 22 тысяч человек, из них на въезд - более 15 тысяч, в том числе 13 тысяч - это украинцы, вернувшиеся из-за границы.
Как сообщает отдел коммуникаций со СМИ Администрации Государственной пограничной службы, у одного из прибывших пассажиров диагностировали острое респираторное заболевание Covid-19, вызванное коронавирусом SARS-CoV-2.
"В течение суток пограничники и работники санитарно-карантинных подразделений провели опрос о состоянии здоровья и измерения температуры в более чем 15 000 человек. В пункте пропуска "Борисполь" при оформлении на прилет пассажиров одного из авиарейсов, гражданин Украины пожаловался на плохое самочувствие… Мужчине провели экспресс-тест, который показал положительный результат и подтвердил заболевание коронавирусом. Больного сразу доставили в инфекционное отделение больницы", - говорится в сообщении.
Кроме того, в зоне ООС приняты отдельные решения относительно пересечения линии разграничения в обоих направлениях почти 100 гражданами, а админграницу с временно оккупированным Крымом в воскресенье пересекли 215 человек.
По данным ведомства, в понедельник, пограничники ожидают два эвакуационных поезда - из Польши и Латвии. Оформление поезда "Перемышль-Киев" будут осуществлять во Львовской области пограничники Мостиского отряда, а поезд "Рига-Киев" будут оформлять в украинской столице военнослужащие отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев".
Напомним:
В Министерстве иностранных дел Украины заявляют, что на острове Бали (Индонезия) 740 украинцев ожидают эвакуации катарскими авиалиниями до Катара для пересадки на самолет украинской компании SkyUp.
Венгрия открыла транзитный коридор для украинцев, направляющихся из Словении.
В аэропорт "Борисполь" из Испании вечером 21 марта прибыл рейс с 216 гражданами Украины.
В Министерстве здравоохранения Украины утверждено постановление № 2, которое регулирует правила пребывания в Украине, для граждан Украины, которые прибыли из-за рубежа.
В Украину при содействии дипломатических учреждений вернулись 59 494 граждан после закрытия границ из-за пандемии коронавируса.