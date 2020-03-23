Скачать
Понедельник, 23.03.2020
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 23 марта
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 23 марта
Нацбанк предлагает Кабмину отказаться от налички
Нацбанк предлагает Кабмину отказаться от налички
"Ради этого тренируюсь": Усик заговорил о боях с Джошуа и Фьюри
"Ради этого тренируюсь": Усик заговорил о боях с Джошуа и Фьюри
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 24 марта
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 24 марта

В аэропорту Борисполь у мужчины выявили коронавирус

В аэропорту Борисполь у мужчины выявили коронавирус
12:54 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ГПСУ

Новости Украины:В воскресенье в Украину въехало более 15 тыс человек, у одного экспресс-тест подтвердил Covid-19.

Украинские пограничники оформили за прошедшие сутки более 22 тысяч человек, из них на въезд - более 15 тысяч, в том числе 13 тысяч - это украинцы, вернувшиеся из-за границы.

Как сообщает отдел коммуникаций со СМИ Администрации Государственной пограничной службы, у одного из прибывших пассажиров диагностировали острое респираторное заболевание Covid-19, вызванное коронавирусом SARS-CoV-2.

"В течение суток пограничники и работники санитарно-карантинных подразделений провели опрос о состоянии здоровья и измерения температуры в более чем 15 000 человек. В пункте пропуска "Борисполь" при оформлении на прилет пассажиров одного из авиарейсов, гражданин Украины пожаловался на плохое самочувствие… Мужчине провели экспресс-тест, который показал положительный результат и подтвердил заболевание коронавирусом. Больного сразу доставили в инфекционное отделение больницы", - говорится в сообщении.

Кроме того, в зоне ООС приняты отдельные решения относительно пересечения линии разграничения в обоих направлениях почти 100 гражданами, а админграницу с временно оккупированным Крымом в воскресенье пересекли 215 человек.

Как украинцам вернуться домой: в Мининфраструктуры дали рекомендации

По данным ведомства, в понедельник, пограничники ожидают два эвакуационных поезда - из Польши и Латвии. Оформление поезда "Перемышль-Киев" будут осуществлять во Львовской области пограничники Мостиского отряда, а поезд "Рига-Киев" будут оформлять в украинской столице военнослужащие отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев".

Напомним: 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Минздрав, МИД, Мининфраструктуры, Борисполь, Карантин, ГПСУ, Коронавирус, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Потери оккупантов на Донбассе: в Штабе обнародовали данные за неделю
02 В Украине могут ограничить производство продуктов питания
03 Проблема решаема: найден новый способ оценки скорости расширения Вселенной
04 Появилось изображения нового пикапа KIA (Фото)
05 Пираты напали на судно у берегов Африки: семь украинцев в плену
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
COVID-19: как распространяется заболевание в Украине и мире (Карта)
COVID-19: как распространяется заболевание (Карта)
В Киеве вводят новые правила посещения магазинов и аптек
В Киеве вводят новые правила посещения магазинов и аптек
В Китае выздоровели почти 90% заболевших коронавирусом
В Китае выздоровели почти 90% заболевших коронавирусом
Актриса Мэгги Грэйс впервые станет матерью (Фото)
Актриса Мэгги Грэйс впервые станет матерью (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь