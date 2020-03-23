Сотни украинцев не могут вылететь домой из Бали

Новости Украины:Более 700 украинцев хотят эвакуироваться из туристического рая на Бали.

В Министерстве иностранных дел Украины заявляют, что на острове Бали (Индонезия) 740 украинцев ожидают эвакуации катарскими авиалиниями до Катара для пересадки на самолет украинской компании SkyUp.

Об этом сообщил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

"Индонезия: 740 граждан Украины выявили желание быть эвакуированными. 738 украинцев находятся на острове Бали", - отметил Погорельцев.

В этой связи, по его словам, ожидается решение от авиаперевозчика Qatar Airways о выделении спецрейсов по маршруту из Денпасара (Бали) до города Доха (Катар), где будут организованы перелеты украинской авиакомпанией SkyUp.

Также он добавил, что часть граждан Украины для возвращения домой сейчас использует перелет через город Дубай (Объединенные Арабские Эмираты).

Накануне сообщалось, что Венгрия открыла транзитный коридор для украинцев, направляющихся из Словении.

Напомним: