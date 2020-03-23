Скачать
Понедельник, 23.03.2020
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 23 марта
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 23 марта
Нацбанк предлагает Кабмину отказаться от налички
Нацбанк предлагает Кабмину отказаться от налички
"Ради этого тренируюсь": Усик заговорил о боях с Джошуа и Фьюри
"Ради этого тренируюсь": Усик заговорил о боях с Джошуа и Фьюри
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 24 марта
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 24 марта

Сотни украинцев не могут вылететь домой из Бали

Сотни украинцев не могут вылететь домой из Бали
11:13 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: commons.wikimedia.org

Новости Украины:Более 700 украинцев хотят эвакуироваться из туристического рая на Бали.

В Министерстве иностранных дел Украины заявляют, что на острове Бали (Индонезия) 740 украинцев ожидают эвакуации катарскими авиалиниями до Катара для пересадки на самолет украинской компании SkyUp.

Об этом сообщил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

"Индонезия: 740 граждан Украины выявили желание быть эвакуированными. 738 украинцев находятся на острове Бали", - отметил Погорельцев.

В этой связи, по его словам, ожидается решение от авиаперевозчика Qatar Airways о выделении спецрейсов по маршруту из Денпасара (Бали) до города Доха (Катар), где будут организованы перелеты украинской авиакомпанией SkyUp.

Также он добавил, что часть граждан Украины для возвращения домой сейчас использует перелет через город Дубай (Объединенные Арабские Эмираты).

Накануне сообщалось, что Венгрия открыла транзитный коридор для украинцев, направляющихся из Словении.

Напомним: 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

МИД, Индонезия, Бали, Эвакуация украинцев.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Потери оккупантов на Донбассе: в Штабе обнародовали данные за неделю
02 В Украине могут ограничить производство продуктов питания
03 Проблема решаема: найден новый способ оценки скорости расширения Вселенной
04 Появилось изображения нового пикапа KIA (Фото)
05 Пираты напали на судно у берегов Африки: семь украинцев в плену
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
COVID-19: как распространяется заболевание в Украине и мире (Карта)
COVID-19: как распространяется заболевание (Карта)
Погода на неделю: холодный северный антициклон надвигается на Украину
Погода: холодный северный антициклон надвигается на Украину
В Китае выздоровели почти 90% заболевших коронавирусом
В Китае выздоровели почти 90% заболевших коронавирусом
Неделя четвертая Великого поста 29 марта 2020 года: святого Иоанна Лествичника
Неделя четвертая Великого поста 29 марта 2020 года: святого Иоанна Лествичника
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь