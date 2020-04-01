УЕФА предупредил Каштру и Шахтер, а также оштрафовал Бенфику

Новости спорта:В организации рассмотрели проведение поединка Лиги Европы между Горняками и Орлами.

Комитет по дисциплинарным и этическим вопросам УЕФА проанализировал соблюдение регламента организации при проведении первого матча 1/16 финала Лиги Европы между "Шахтером" и "Бенфикой", который состоялся 20 февраля в Харькове.

По итогам рассмотрения было вынесено решение предупредить "Шахтер" и лично его главного тренера Луиша Каштру об ответственности за поздний старт матча. Кроме того, на донецкий клуб возложена ответственность о доведении этого решения до ведома своего наставника.

Что касается "Бенфики", то в УЕФА решили оштрафовать португальский клуб на 10 тысяч евро и обязать оплатить указанную сумму в течение 90 дней с момента вынесения решения. Мотивация такого решения – ответственность за поздний старт. Как сообщает португальская пресса, делегация "Бенфики" не прибыла в отведенный срок на стадион "Металлист", из-за чего клуб был оштрафован, а его главный тренер Бруну Лаже, как и коллега из "Шахтера", получил предупреждение за поздний старт.

Напомним, "Шахтер" выиграл в том поединке со счетом 2:1, а затем вышел в 1/8 финала, где перед приостановкой розыгрыша в первом матче на выезде успел обыграть "Вольфсбург" со счетом 2:1.