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Среда, 01.04.2020
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В Испании ждут возвращение футбола в июле

В Испании ждут возвращение футбола в июле
16:24 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Однако зрители будут наблюдать за матчами лишь с экранов мониторов.

Хауме Роурес, один из руководителей компании Mediapro, которая транслирует чемпионат Испании, ожидает, что в июле Ла Лига все-таки вернется и чемпионат будет возобновлен.

"Я жду, что футбол вернется в июле. Конечно, без болельщиков. Всех футболистов будут тестировать на вирус, и если, например, в июле у кого-то диагностируют болезнь, то с сезоном можно будет попрощаться".

"Каждой команде осталось сыграть по 11 матчей. Я не думаю, что будет проблемой сделать это за 2 месяца. Нужно постараться завершить чемпионат", - считает Роурес.

Ранее Месси назвал 15 будущих звезд футбола.

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Футбол, Ла Лига, Примера, Новости футбола, Коронавирус.
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