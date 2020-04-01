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Дибала рассказал о своих симптомах коронавируса

Дибала рассказал о своих симптомах коронавируса
16:30 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Пауло Дибала рассказал о ситуации с коронавирусом в Италии.

Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала рассказал, как перенёс заражение коронавирусом, а также высказался о ситуации с распространением инфекции в Италии.

"Не буду скрывать – мне было очень страшно. К счастью, сейчас мне гораздо лучше. Я хотел тренироваться, но спустя всего несколько минут я уже не мог дышать. У меня был кашель, слабость и сильный озноб. Тогда я понял, что с моим телом что-то не так. Этот вирус не так прост. Нужно оставаться дома. В Италии непростая ситуация, умирает много людей", — приводятся слова Дибалы на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.

О заражении Дибалы и его девушки коронавирусом стало известно 21 марта. Спустя неделю сообщалось, что тест родственников аргентинца дал отрицательный результат.

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Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от коронавируса скончалось более 42 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 178 тыс.

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ФК Ювентус, Футбол, Коронавирус, Пауло Дибала.
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