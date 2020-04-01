УЕФА расширит футбольный сезон

Новости спорта:Союз европейских футбольных ассоциаций хочет завершить сезон 2019/20.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) вместе с 55-ю федерациями в ходе сегодняшней видеоконференции принял решение дать возможность завершить все национальные чемпионаты.

Для этого футбольный сезон будет расширен, сообщает Marca.

"В данный момент европейские ассоциации разрабатывают такой вариант календаря, чтобы завершить сезон до конца июня. Однако во время сегодняшней видеоконференции президент УЕФА Александер Чеферин дал понять, что организация должна поспособствовать расширению сезона с целью завершения национальных игр чемпионатов. Лишь после этого может начаться новый сезон", - отмечается в сообщении.

Конкретные даты возобновления чемпионатов пока неизвестны. Руководство большинства европейских лиг отменило проведение матчей до конца апреля.