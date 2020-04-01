Отборочные матчи Евро-2020 перенесены

Новости спорта:Решающие квалификационные матчи Евро-2020 проведут осенью.

Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций планировал провести их во время июньского окна (1-9 июня 2020), но на этот же период накладывались товарищеские встречи национальных сборных, сообщает в Facebook издание Transfer News Live.

Изначально матчи плей-офф должны были состояться с 26-го по 31 марта, но из-за эпидемии коронавируса УЕФА приостановил проведение всех соревнований. Большая часть участников Евро уже известна, осталось определить еще четыре путевки.

Добавим, что сборная Украины вышла на Евро-2020, заняв первое место в группе B. Команда Андрея Шевченко не проиграла ни единого матча в отборе - 6 побед и 2 ничьи.

На Евро-2020 Украина сыграет в группе С с Нидерландами и Австрией. Третий соперник определится после плей-офф Лиги наций.