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Среда, 01.04.2020
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Отборочные матчи Евро-2020 перенесены

Отборочные матчи Евро-2020 перенесены
17:07 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Решающие квалификационные матчи Евро-2020 проведут осенью.

Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций планировал провести их во время июньского окна (1-9 июня 2020), но на этот же период накладывались товарищеские встречи национальных сборных, сообщает в Facebook издание Transfer News Live.

Изначально матчи плей-офф должны были состояться с 26-го по 31 марта, но из-за эпидемии коронавируса УЕФА приостановил проведение всех соревнований. Большая часть участников Евро уже известна, осталось определить еще четыре путевки.

Добавим, что сборная Украины вышла на Евро-2020, заняв первое место в группе B. Команда Андрея Шевченко не проиграла ни единого матча в отборе - 6 побед и 2 ничьи.

УЕФА расширит футбольный сезон

На Евро-2020 Украина сыграет в группе С с Нидерландами и Австрией. Третий соперник определится после плей-офф Лиги наций.

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УЕФА, Футбол, Евро-2020, Новости футбола, Коронавирус.
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