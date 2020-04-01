Тайсон может перейти в Интер

Новости спорта:Контракт Тайсона с "Шахтером" истекает летом 2021-го.

Лидер "Шахтера" Тайсон в видеочате с легендой "Интернасьоналя" Д'Алессандро, которому уже 38 лет, попросил ветерана пока не завершать карьеру, чтобы еще поиграть за одну команду какое-то время, как это было в 2008-2010 годах.

- Я все еще не думаю о завершении карьеры. У меня есть несколько целей в Бразилии, которые хотелось бы покорить. Хочу вернуться. Мечтаю о том, чтобы вернуться и поиграть еще с тобой, Д'Але. Так или иначе, тебе придется меня дождаться. Скоро, вот уже скоро мы это все осуществим, - цитирует Тайсона Minha Torcida.

Контракт Тайсона с "Шахтером" истекает летом 2021-го. Ранее он говорил о том, что зимой может заключить с "Интером" предварительное соглашение, чтобы потом вернуться туда в качестве свободного агента.