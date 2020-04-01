Один из первых зараженных коронавирусом игроков Валенсии закончил карантин

Новости спорта:Гарай объявил об окончании изоляции после заражения коронавирусом.

Защитник "Валенсии" Эсекьель Гарай сообщил, что его изоляция от семьи, связанная с заражением коронавирусом, завершилась.

"Ещё один шаг! И хотя мы не можем целоваться и обниматься, мы вместе. Празднуем, что изоляция закончилась. Счастливы, потому что сегодня ещё один шаг — это победа. Мы следуем медицинским показаниям: после пребывания в изоляции следует продолжать соблюдать карантин ещё 14 дней, сохраняя дистанцию и надевая маски для лица", — написал Гарай на своей странице в "Инстаграме".

Ранее Гарай опубликовал видео, где он танцует в костюме тигра под ремикс песни Дженнифер Лопес Love Don't Cost a Thing.

15 марта у 33-летнего аргентинца выявили коронавирус. Гарай также восстанавливается после травмы колена.

Аргентинец перешёл в "Валенсию" в сентябре 2016 года из петербургского "Зенита", в составе которого выиграл чемпионат и Кубок России. Гарай выступал также за мадридский "Реал", "Расинг" из Сантандера и португальскую "Бенфику".