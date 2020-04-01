Де Брюйне: Из-за коронавируса буду играть дольше

Новости спорта:Игрок понял, насколько ему нравится играть в футбол.

Хавбек "Манчестер Сити" Кевин де Брюйне из-за пандемии коронавируса и паузы в футболе понял, что не сможет в будущем легко завершить карьеру, поэтому намерен максимально продлить свои выступления.

"Сказал жене, что из-за всей этой ситуации буду играть дольше. Все это продлит мою карьеру на 2 года. Во время карантина я уже понимаю, что не могу сидеть дома".

"Уже очень хочется играть в футбол. Но я понимаю, что футбол сейчас не имеет значения. Куда важнее здоровье людей", - считает де Брюйне.

Сезон АПЛ был приостановлен на неопределенный срок.