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Среда, 01.04.2020
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Ващук назвал ориентировочную стоимость Динамо (Видео)

Ващук назвал ориентировочную стоимость Динамо (Видео)
21:33 Сегодня Телеграф football.ua Фото: ФК Динамо (Киев)

Новости спорта:Бывший игрок киевского Динамо Владислав Ващук поведал о приблизительной стоимости столичного гранда.

Экс-защитник киевского Динамо и сборной Украины Владислав Ващук рассказал о том, сколько стоит "бело-синий" клуб.

"Я не знаю, как на данный момент обстоят дела у братьев Суркисов с продажей Динамо. Приблизительная стоимость? Кто-то говорит, что 300 млн евро, я знаю о 120 млн. Но много всего еще из имущества находится в аренде", — говорит Ващук.

Еще один бывший футболист киевлян Георгий Деметрадзе поведал, как встречали футболистов в киевских заведениях.

Гармаш не думал о возвращении в Динамо

А футбольный агент Артем Панков рассказал, что вместе с Артемом Милевским планирует запустить собственную линию одежды. Все это в новом выпуске YouTube-канала Любители.

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ФК Динамо (Киев), Футбол, Видео, Владислав Ващук, Новости футбола.
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