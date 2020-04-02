Ибрагимович: Решение пока не принял, каждый день происходит что-то новое

Новости спорта:Контракт шведа с Миланом истекает в июне.

Нападающий Милана Златан Ибрагимович прокомментировал информацию, по которой швед покинет нынешний клуб в конце сезона.

По словам знаменитого форварда, окончательно для себя он пока ничего не решил.

"Посмотрим. Решение пока не принял, каждый день происходит что-то новое.

Коронавирус был непредвиденным. Тяжело, когда останавливаются чемпионаты, но мы должны уважать правила и проявить терпимость", — рассказал Златан.

Ибрагимович вернулся в Милан в начале нынешнего года, в прошлом году покинув Лос-Анджелес Гэлакси.

С тех пор швед забил 4 гола и отдал результативную передачу в 10 матчах россонери во всех турнирах.