Ибрагимович: Решение пока не принял, каждый день происходит что-то новое

Нападающий Милана Златан Ибрагимович прокомментировал информацию, по которой швед покинет нынешний клуб в конце сезона.
По словам знаменитого форварда, окончательно для себя он пока ничего не решил.
"Посмотрим. Решение пока не принял, каждый день происходит что-то новое.
Коронавирус был непредвиденным. Тяжело, когда останавливаются чемпионаты, но мы должны уважать правила и проявить терпимость", — рассказал Златан.
Ибрагимович вернулся в Милан в начале нынешнего года, в прошлом году покинув Лос-Анджелес Гэлакси.
С тех пор швед забил 4 гола и отдал результативную передачу в 10 матчах россонери во всех турнирах.