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Клопп может сменить Ливерпуль на сборную

Клопп может сменить Ливерпуль на сборную
10:07 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Ливерпуль опасается ухода Клоппа в сборную Германии.

Национальная команда Германии рассматривает главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа в качестве основного кандидата на замену нынешнему наставнику сборной Йоахима Лёву, сообщает Mirror.

По данным источника, "Ливерпулю" придётся предпринять серьёзные усилия для того, чтобы удержать Клоппа в своём клубе. Сам Клопп воспринимает возможное назначение на пост главного тренера сборной Германии логичным развитием карьеры.

Клопп подписал новый контракт с "Ливерпулем", который рассчитан до 2024 года, минувшей осенью.

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С момента назначения Клоппа в октябре 2015 года "Ливерпуль" сделал огромные шаги вперёд в возвращении на главные позиции в мировом футболе. В прошлом сезоне мерсисайдский клуб набрал рекордные для себя 97 очков в Премьер-лиге, но не стал чемпионом страны, однако завоевал трофей Лиги чемпионов, обыграв в финале "Тоттенхэм Хотспур" (2:0).

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Все по теме:

Сборная Германии, УЕФА, ФК Ливерпуль, Юрген Клопп.
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