Во время паузы Ювентус подписал новые контракты с игроками

Новости спорта:До 2021 и 2023 года соответственно.

Ювентус продлил контракты с полузащитниками Блезом Матюиди и Марко Пьяцой, передает La Gazzetta dello Sport.

Новое соглашение с французом рассчитано до 2021 года, хорват поставил подпись под договором до июня 2023 года.

В нынешнем сезоне Матюиди сыграл 28 матчей за Ювентус, забил один мяч и отдал две результативные передачи. В середине марта француз сдал положительный тест на коронавирус.

Пьяца же отыграл в составе бьянконери лишь первую часть сезона (один матч), после чего зимой перебрался на правах аренды в Андерлехт (четыре матча и один гол).

Ожидается, что в скором времени новые контракты с Ювентусом подпишут и ветераны команды — вратарь Джанлуиджи Буффон и защитник Джорджо Кьеллини.

В связи с пандемией коронавируса розыгрыш чемпионата Италии временно приостановлен. Ювентус ушел на перерыв в качестве лидера Серии А. Кроме Матюиди, положительный тест на COVID-19 из игроков бьянконери сдали Даниэле Ругани и Пауло Дибала.