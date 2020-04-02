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Во время паузы Ювентус подписал новые контракты с игроками

Во время паузы Ювентус подписал новые контракты с игроками
12:06 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:До 2021 и 2023 года соответственно.

Ювентус продлил контракты с полузащитниками Блезом Матюиди и Марко Пьяцой, передает La Gazzetta dello Sport.

Новое соглашение с французом рассчитано до 2021 года, хорват поставил подпись под договором до июня 2023 года.

В нынешнем сезоне Матюиди сыграл 28 матчей за Ювентус, забил один мяч и отдал две результативные передачи. В середине марта француз сдал положительный тест на коронавирус.

Пьяца же отыграл в составе бьянконери лишь первую часть сезона (один матч), после чего зимой перебрался на правах аренды в Андерлехт (четыре матча и один гол).

Ожидается, что в скором времени новые контракты с Ювентусом подпишут и ветераны команды — вратарь Джанлуиджи Буффон и защитник Джорджо Кьеллини.

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В связи с пандемией коронавируса розыгрыш чемпионата Италии временно приостановлен. Ювентус ушел на перерыв в качестве лидера Серии А. Кроме Матюиди, положительный тест на COVID-19 из игроков бьянконери сдали Даниэле Ругани и Пауло Дибала.

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Все по теме:

ФК Ювентус, Серия А, Новости спорта, Блез Матюиди, Марко Пьяца.
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