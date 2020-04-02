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Алиев заявил о готовности стать главным тренером Динамо

Алиев заявил о готовности стать главным тренером Динамо
14:48 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Футболист видит себя на посту коуча киевского клуба.

Бывший полузащитник Динамо и сборной Украины Александр Алиев на своем YouTube канале Кент рассказал, что видит себя на посту главного тренера "бело-синих".

"Мне нужно сдать на лицензию. Я бы с удовольствием возглавил Динамо. Если Суркис будет не против, то было бы хорошо.

Надо начинать с маленького. А что с моим опытом, я в футболе очень давно. Могу научить с моим опытом. Ну куда уже учить? Если ему 19 лет, он должен играть профессионально. Я должен подсказать, а на поле он выполняет.

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Я не вижу себя на вторых ролях в команде. Всегда только на первой", - сказал Алиев.

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ФК Динамо (Киев), Александр Алиев, Футбол, Новости футбола.
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