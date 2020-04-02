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Несмачный: Украинский футбол не интересно смотреть

Несмачный: Украинский футбол не интересно смотреть
15:01 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Экс-футболист Динамо Андрей Несмачный рассказал, что нынешний чемпионат Украины смотреть не интересно.

Бывший защитник киевского Динамо и сборной Украины Андрей Несмачный в интервью YouTube-каналу Бомбардир оценил нынешний уровень УПЛ, а также рассказал, что думает о нынешнем поколении игроков "бело-синих".

"Почему покинул работу экспертом на телевидении? Я сейчас смотрю игры Динамо в чемпионате только против Шахтера и Зари. Потому что все остальное не интересно смотреть: пустые трибуны, команды не показывают никакого уровня. Анализировать это не интересно. Нет того духа, нет борьбы".

"При всем уважении к Динамо, но чтобы мы в свое время ехали в Мариуполь и сомневались, что можем потерять очки... Мы могли забить три-четыре гола пятнадцать минут и дальше играть в свое удовольствие. А сейчас они не играют, а мучаются. На это печально смотреть".

Также Несмачный поделился мнением, кто из нынешнего Динамо мог бы попасть в команду Лобановского.

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"Сложно сказать, потому что у Лобановского в команде была очень высокая конкуренция. Ну вот Миколенко, к примеру. У него есть те качества и характер, которые должны были быть у игроков того времени. Я думаю, в то время Лобановский мог бы дать ему шанс и он бы играл у него. Наверное, Миколенко — лучший на моей позиции за последнее время".

"Цыганков? Он нестабильный. Он может выстрелить и потом пропасть на несколько игр. Ему нужно постоянно доказывать на футбольном поле".

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Футбол, Видео, УПЛ, Новости футбола, Андрей Несмачный.
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