Вальдеррама: На месте Хамеса я бы бежал из "Реала"

Новости спорта:Карлос Вальдеррама дал совет своему соотечественнику Хамесу Родригесу..

Бывший футболист сборной Колумбии Карлос Вальдеррама поделился мнением о нынешнем положении своего соотечественника, полузащитника мадридского "Реала" Хамеса Родригеса.

"Хамес уже достаточно большой, чтобы принимать решения. На его месте я бы бежал из "Реала". У него достаточно качеств, чтобы играть в любой команде. В этом я не сомневаюсь абсолютно. Хамес – прекрасный футболист, и он это уже доказывал. Он может играть в любой точке мира, и с ним в составе команда прибавит", — цитирует Вальдерраму Marca со ссылкой на Caracol Radio.

Ранее сообщалось, что Хамес вошёл в список футболистов, которых "Реал" планирует продать в ближайшее трансферное окно.\

Также появлялась информация, что в услугах 28-летнего хавбека заинтересованы "Арсенал", "Эвертон" и "Вулверхэмптон".