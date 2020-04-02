Чемпионат Бельгии 2019/20 завершен, Брюгге будет признан чемпионом

Новости спорта:В Бельгии решили досрочно завершить футбольный сезон.

Чемпионат Бельгии из-за пандемии коронавируса будет окончательно остановлен. Чемпионом признают "Брюгге", второе место и путёвку в отборочный этап Лиги чемпионов получит "Гент". Об этом сообщает HLN.

Напрямую в групповую стадию Лиги Европы попадёт "Шарлеруа", а "Антверпен" и льежский "Стандард" примут участие в квалификационном раунде турнира.

Такое решение была настоятельно рекомендовано руководством лиги. Официально об остановке будет объявлено по итогам генеральной ассамблеи. Для принятия решения по проведению Кубка Бельгии и второй лиги страны будет собрана специальная рабочая группа.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор случаи заражения были выявлены более чем в 150 странах. Практически все спортивные турниры по всему миру приостановлены.